Губернатор поздравил пензенцев с Днем работника пассажирского транспорта

25 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился с поздравлениями к работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта, сообщает пресс-центр правительства региона.

«Ваша отрасль по праву является одной из важнейших составляющих динамичного развития экономики России и неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Вы вносите весомый вклад в укрепление промышленного и технологического потенциала страны, в упрочение связей Сурского края с другими регионами, странами ближнего и дальнего зарубежья, ваш добросовестный труд позволяет решать масштабные инвестиционные и социальные проекты», - подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев пожелал водителям и кондукторам сохранить и приумножить славные традиции, заложенные ветеранами отрасли, стремиться к повышению производительности труда и наращивать объемы перевозок.

«Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, плодотворной и успешной деятельности на благо России и Пензенской области!» - добавил глава региона.