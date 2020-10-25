В Пензенской области еще 177 человек заболели коронавирусом

По данным на 20 октября, в регионе с начала пандемии зарегистрировали 14 243 заболевших. 10 506 человек справились с болезнью, 168 скончались.

Всего по России выявлено 1 513 877 случаев заражения, прирост за сутки составил 16 710 заболевших. 1 138 522 человека выздоровели, 26 050 пациентов скончались.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 29 октября. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.