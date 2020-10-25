В Пензенской области нашли пропавшего мальчика

В группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пензенской области» соцсети «ВКонтакте» рассказали, что пропавшего в Бессоновском районе ребенка наши живым.

24 октября в селе Грабово малыш вышел из дома и не вернулся. Как сообщили в отряде, на поиски ребенка отправились 5 групп. Спустя несколько часов прочесывания местности, мальчика нашли живым.

Родителям рекомендуется не оставлять детей без присмотра, чтобы не допустить трагедии.