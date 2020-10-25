Пензенец едва не столкнулся с самосвалом - ВИДЕО

25 октября подписчик группы автолюбителей соцсети «ВКонтакте» рассказал пензенцам о том, как он едва не угодил серьезное ДТП с КАМАЗом.

Пензенец поделился кадрами, заснятыми на авторегистратор. Судя по видео, водитель большегруза нарушил правило и не уступил дорогу автору поста, чем едва не спровоцировал лобовое столкновение. Находившийся за рулем легковушки смог вырулить и избежать аварии.

«Утро начинается не с кофе» - прокомментировал он.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными и осторожными за рулем, особенно в непогоду. Не нарушайте правила дорожного движения, чтобы не допустить беды.