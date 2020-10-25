Хабиб Нурмагомедов заявил о завершении карьеры после победы над Гетжи

Бой с Американцем Джастином Гетжи состоялся в ночь на 25 октября. Хабиб Нурмагомедов не оставил противнику ни единого шанса на победу и выиграл в первом поединке после смерти отца, который также был тренером бойца. Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений на фоне коронавируса 3 июля.

«Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге. Хочу поблагодарить всех болельщиков. Когда я начинал в UFC, очень многие не верили в меня. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить», - поделился чемпион.

Давний соперник российского бойца Конор Макгрегор обратился к Хабибу Нурмагомедову.

«Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твое дело. Еще раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким», - прокомментировал экс-чемпион UFC.