За сутки в Пензе коронавирусом заразились 107 человек

Оперштаб обнародовал актуальные данные о распространении коронавирусной инфекции на территории региона на 25 октября.

Так, за прошедшие сутки было получено 177 положительных проб, среди инфицированных – 16 детей в возрасте от года до 17 лет.

Больше всего заболевших – в областном центре, 107 человек. На Пензенский район приходится 21 новый случай. В Колышлейском и Мокшанском районе заболели по 8 жителей, в Заречном – 7. На Малосердобинский и Тамалинский районы приходится по 6 инфицированных, на Нижнеломовский – 4, на Сердобский – 3. В Наровчатском и Земетчинском заболели по два местных жителя, в Шемышейском, Бессновском и Иссинском – по одному.

Таким образом, за все время пандемии в регионе заразились 14 243 человек.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 29 октября. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.