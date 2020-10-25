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25.10.2020г.
Пензенцев просят не откладывать операции на сердце из-за коронавируса

Пензенцев просят не откладывать операции на сердце из-за коронавируса

Вс, 25.10.20 14:05
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В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе стало меньше пациентов.

Как отмечают специалисты, опасаясь заразиться, люди, которым операция жизненно необходима, начали откладывать лечение, тем самым подвергая себя гораздо большей опасности.

«У меня куча отказов от операций на сердце. Люди пишут в вязи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но она останется еще год, полгода. Мы не знаем, сколько это будет длиться. Но вы умрете не от ковида, вы умрете от сердца! И люди этого не понимают», - рассказал главврач центра Владлен Базылев.

Пензенский кардиоцентр продолжает работать в штатном режиме, но санитарные требования стали еще жестче: попасть внутрь можно, измерив температуру и уровень насыщенности крови кислородом.

«Все пациенты, которые поступают, попадают в карантинную зону, у всех берется мазок, мы не просим, чтобы они привезли мазок на Covid-19», - добавил Владлен Базылев.

Если получен положительный результат, больного изолируют и доставляют в инфекционное отделение другой клиники, приспособленной для лечения людей с коронавирусом. Остальных размещают в палатах федерального кардиоцентра.

«Фактически пациенты изолированы. Да, у нас существуют определенные ограничения режима здесь. Я сейчас делал обход. Пациенты жалуются - нельзя выходить из палаты. Но это для их же пользы - вы не контактируете между собой. Нельзя, ситуация сложная», - объяснил доктор.

Скопления народа не допускают и в поликлинике. Кроме того, сейчас в кардиоцентре строят специальное помещение, где люди смогут ожидать своей очереди на прием. Оно будет состоять из отдельных полубоксов, к которым подведут систему вентиляции, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Источник фотографии: скриншот http://tv-express.ru/sobitiya/penzencev-prosyat-ne-otkladyvat-operacii-na-serdce-iz-za-koronavirusa
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16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
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07.09.2020 14:00
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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21.08.2020 05:25
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