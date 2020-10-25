Пензенцев просят не откладывать операции на сердце из-за коронавируса

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В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Пензе стало меньше пациентов.
Как отмечают специалисты, опасаясь заразиться, люди, которым операция жизненно необходима, начали откладывать лечение, тем самым подвергая себя гораздо большей опасности.
«У меня куча отказов от операций на сердце. Люди пишут в вязи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, но она останется еще год, полгода. Мы не знаем, сколько это будет длиться. Но вы умрете не от ковида, вы умрете от сердца! И люди этого не понимают», - рассказал главврач центра Владлен Базылев.
Пензенский кардиоцентр продолжает работать в штатном режиме, но санитарные требования стали еще жестче: попасть внутрь можно, измерив температуру и уровень насыщенности крови кислородом.
«Все пациенты, которые поступают, попадают в карантинную зону, у всех берется мазок, мы не просим, чтобы они привезли мазок на Covid-19», - добавил Владлен Базылев.
Если получен положительный результат, больного изолируют и доставляют в инфекционное отделение другой клиники, приспособленной для лечения людей с коронавирусом. Остальных размещают в палатах федерального кардиоцентра.
«Фактически пациенты изолированы. Да, у нас существуют определенные ограничения режима здесь. Я сейчас делал обход. Пациенты жалуются - нельзя выходить из палаты. Но это для их же пользы - вы не контактируете между собой. Нельзя, ситуация сложная», - объяснил доктор.
Скопления народа не допускают и в поликлинике. Кроме того, сейчас в кардиоцентре строят специальное помещение, где люди смогут ожидать своей очереди на прием. Оно будет состоять из отдельных полубоксов, к которым подведут систему вентиляции, сообщает «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.