В Пензе рассказали, как проходит осенний призыв во время пандемии

Сейчас место, откуда призывники отправятся на службу окружено несколькими барьерами безопасности: при проходе через КПП обязательные обработка рук антисептиком и измерение температуры. Все данные тут же фиксируются

«Призывник у нас получается в полной безопасности. Для них и их родителей хочу заявить, что не надо бояться: здесь безопаснее, чем за пределами сборного или призывного пункта», - отметил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Сначала молодых людей ждет встреча с врачами, где им делают экспресс-анализ на коронавирус. Результат готов уже через 15 минут. Если тест окажется положительным, юноша и вся команда с которой он прибыл, вернутся домой, однако пока подобного не случалось. Документы, которые доставляют вместе с призывниками, тоже проходят специальную санобработку.

«Чтобы обезопасить, себя от инфекции, мы кварцуем личные дела, у нас для этого еть специальное помещение», - рассказала старший помощник начальника отделения сборного пункта Пензенской области Ирина Сугробова.

«К каждому призывнику как к своему ребенку относишься. У меня самого сейчас сын военнослужащий, курсант военного училища. Они такие же ребята, такие же дети», - поделился начальник отдела военного комиссариата Пензенской области Дмитрий Исаев, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.