Жители Наровчатского района восстанавливают храм своими силами

В селе Большой Колояр Пензенской области местные жители приступили к восстановлению старинного храма.

«Всем очень хочется, чтоб здесь опять велась служба, чтоб у нас в селе была церковь. Хотя бы уголочек, куда б мы могли прийти и помолиться. В Наровчат можно поехать, в Ломов, но у нас бабушки, они же не смогут, да и мы не всегда находим время, а здесь уж конечно приходили бы каждый выходной, праздник», - рассказала местная жительница Наталья Филенкова.

«Жизнь сейчас, наверное, сложная, поэтому надо надеяться не только на себя, но и на Бога, поэтому мы пришли сюда. Близлежащие храмы есть, мы их посещаем, неплохо, если б у нас все было рядышком», - отметила сельчанка Ирина Сазонова.

Сначала здесь стояла небольшая деревянная церковь. В начале ХХ века начали строить каменный трехпрестольный храм во имя Казанской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле.

«Хороший храм был! Какие тут у нас иконы были, наша церковь была знаменитая в районе, а потом как колхоз сделали, все стало в мастерских – и трактора, и мазут», - рассказала жительница седа Мария Малахова.

Внутри храма местные жители уже провели генеральную уборку, вывезли мусор, бетонные обломки и кирпичи. Обеспечивает их техникой и помогает финансово предприниматель из Пензы Александр Гусятников. Он уже принимал участие в возвращенных нескольких святынь в Пензенской области. По его словам, чтобы восстановить старинное здание в Большом Колояре, придется сделать не мало.

В ближайшее время работники планируют снести внутренние стены, возведенные в советское время, и благоустроить территорию. Также жители намерены обратиться в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, чтобы найти как можно больше информации о храме, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.