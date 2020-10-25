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25.10.2020г.
Жители Наровчатского района восстанавливают храм своими силами

Жители Наровчатского района восстанавливают храм своими силами

Вс, 25.10.20 15:03
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В селе Большой Колояр Пензенской области местные жители приступили к восстановлению старинного храма.

«Всем очень хочется, чтоб здесь опять велась служба, чтоб у нас в селе была церковь. Хотя бы уголочек, куда б мы могли прийти и помолиться. В Наровчат можно поехать, в Ломов, но у нас бабушки, они же не смогут, да и мы не всегда находим время, а здесь уж конечно приходили бы каждый выходной, праздник», - рассказала местная жительница Наталья Филенкова.

«Жизнь сейчас, наверное, сложная, поэтому надо надеяться не только на себя, но и на Бога, поэтому мы пришли сюда. Близлежащие храмы есть, мы их посещаем, неплохо, если б у нас все было рядышком», - отметила сельчанка Ирина Сазонова.

Сначала здесь стояла небольшая деревянная церковь. В начале ХХ века начали строить каменный трехпрестольный храм во имя Казанской иконы Божией Матери в русско-византийском стиле.

«Хороший храм был! Какие тут у нас иконы были, наша церковь была знаменитая в районе, а потом как колхоз сделали, все стало в мастерских – и трактора, и мазут», - рассказала жительница седа Мария Малахова.
Внутри храма местные жители уже провели генеральную уборку, вывезли мусор, бетонные обломки и кирпичи. Обеспечивает их техникой и помогает финансово предприниматель из Пензы Александр Гусятников. Он уже принимал участие в возвращенных нескольких святынь в Пензенской области. По его словам, чтобы восстановить старинное здание в Большом Колояре, придется сделать не мало.

В ближайшее время работники планируют снести внутренние стены, возведенные в советское время, и благоустроить территорию. Также жители намерены обратиться в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга, чтобы найти как можно больше информации о храме, сообщает «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Источник фотографии: скриншот http://tv-express.ru/sobitiya/zhiteli-narovchatskogo-rajona-vosstanavlivayut-hram-svoimi-silami
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16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
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07.09.2020 14:00
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04.09.2020 11:47
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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21.08.2020 05:25
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