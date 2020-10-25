Пензенец признался в серии краж велосипедов

Злоумышленник орудовал на территории Первомайского района. Известно о его причастности по крайней мере к пяти преступным эпизодам. Задержать подозреваемого помог один из владельцев, который заявил о пропаже велосипеда в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель г. Пензы 1993 года рождения. Молодой человек признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся. Кроме того, установлена его причастность к совершению еще аналогичных преступлений», - рассказал заместитель начальника отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Александр Якушкин.

Украденные велосипеды подозреваемый продал, а деньги успел потратить. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».