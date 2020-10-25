Пензенца взбесила очередь в амбулатории в Терновке

Житель Пензы пожаловался на огромную очередь, которая образовалась в амбулатории на ул. Терновского.

Об этом он рассказал подписчикам одной из групп соцсети «ВКонтакте» и приложил видео. Судя по кадрам, посетителей так много, что некоторые вынуждены ждать на улице под дождем.

«Это кошмар, очередь в амбулаторию на ул. Терновского, 180. Пришли в 13:45, были в очереди 21-ми. Время 15:00 - очередь сдвинулось на четыре человека», - возмутился горожанин.

Столпотворение в пензенских поликлиниках – не редкость. Напомним, что за время пандемии коронавируса в регионе уволились 450 медиков. Оставшиеся доктора и медсестры не успевают принять всех нуждающихся.

В Пензенской области минздрав сообщил о том, что обращения и вопросы, касающиеся медицинской помощи в условиях коронавируса, можно присылать на электронную почту covid@mzs.penza.net. В ведомстве просят в письме указывать ФИО и контактный телефон, чтобы специалисты могли связаться с автором, если понадобятся уточнения.