Иммунолог рассказал об опасности самолечения при коронавирусе

По мнению доктора, противовирусные препараты могут сильно подкосить иммунную систему.

«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — объяснил врач.

Бесконтрольное применение противовирусных лекарств нарушит баланс в организме, что приведет к разактивации иммунитета.

Дмитрий Щепеляев добавил, что людям, не имеющим хронические заболевания, самостоятельное употребление антибиотика азитромицина не грозит осложнениями. Этот препарат помогает предотвратить бактериальную пневмонию при коронавирусе. Однако нельзя быть до конца уверенным в том, что таких противопоказаний нет.