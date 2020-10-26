Пензенским школьникам продлили каникулы

26 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время совещания в правительстве сообщил о продлении школьных каникул.

Новые даты отдыха детей – с 31 октября по 14 ноября.

«Решение принято после консультации с профильными министерствами. Обращаю внимание глав муниципальных образований на занятость детей в период каникул. Детьми надо заниматься, они не должны быть брошены и закрыты дома», - подчеркнул глава региона.

Напомним, Иван Белозерцев 24 октября сообщал, что коронавирусом болеют 173 ребенка. Закрыты на карантин 3 школы и 1 детский сад в районах.