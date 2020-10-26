Белозерцев поручил начать в области подготовку к Новому году

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на совещании в правительстве, которое состоялось 26 октября, затронул тему подготовки к новогодним праздникам.
Он подчеркнул, что нужно привести в порядок хоккейные площадки.
«Главы должны погрузиться в эту работу, в том числе по новогоднему оформлению. Особенно это относится к областному центру. С каждым годом все должно становиться красивее. Проведите эту работу заранее. Сейчас украшения стоят значительно дешевле, чем за месяц и, тем более, за две недели до Нового года. Займитесь сейчас», - сказал губернатор.
Напомним, на создание в Пензе праздничной атмосферы планируют потратить более двух миллионов рублей. Иван Белозерцев ранее говорил, что в этом году нужно уделить особое внимание подготовке к Новому году.