Белозерцев поручил начать в области подготовку к Новому году

Он подчеркнул, что нужно привести в порядок хоккейные площадки.

«Главы должны погрузиться в эту работу, в том числе по новогоднему оформлению. Особенно это относится к областному центру. С каждым годом все должно становиться красивее. Проведите эту работу заранее. Сейчас украшения стоят значительно дешевле, чем за месяц и, тем более, за две недели до Нового года. Займитесь сейчас», - сказал губернатор.

Напомним, на создание в Пензе праздничной атмосферы планируют потратить более двух миллионов рублей. Иван Белозерцев ранее говорил, что в этом году нужно уделить особое внимание подготовке к Новому году.