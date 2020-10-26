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26.10.2020г.
Еще две пензячки скончались из-за ковида

Еще две пензячки скончались из-за ковида

Пн, 26.10.20 09:14
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В Пензенской области зарегистрировали смерть еще двух пациенток от коронавирусной инфекции.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, скончались женщины 52 и 65 лет. Они страдали множеством хронических заболеваний. Причиной их смерти стал коронавирус, осложненный двусторонней субтотальной пневмонией.

Напомним, режим повышенной готовности продел до 29 октября. Чтобы не заразиться, следует носить маски, перчатки, как можно чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

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«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25
Мама в декрете из Пензы рассказала о том, как стала жертвой аферистов
18.08.2020 07:12

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