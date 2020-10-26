Еще две пензячки скончались из-за ковида

В Пензенской области зарегистрировали смерть еще двух пациенток от коронавирусной инфекции.

Согласно данным регионального оперштаба по борьбе с вирусом, скончались женщины 52 и 65 лет. Они страдали множеством хронических заболеваний. Причиной их смерти стал коронавирус, осложненный двусторонней субтотальной пневмонией.

Напомним, режим повышенной готовности продел до 29 октября. Чтобы не заразиться, следует носить маски, перчатки, как можно чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.