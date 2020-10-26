В Пензенской области продлили программу льготной ипотеки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 октября на оперативном совещании в правительстве сообщил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года по ставке 6,5%.

Глава региона отметил, что программа изначально действовала до 1 ноября 2020 года.

«Прошу глав муниципальных образований обратить на это внимание, довести до граждан через СМИ. Жители региона знают, что постановлением правительства снижена процентная ставка до 3,1%, многие семьи воспользовались этой программой. Она направлена на поддержку граждан при приобретении жилья и поддержку строительной и ряда других отраслей. Как результат, люди могут воспользоваться программой и получить ипотеку по невысокой ставке. Я понимаю, насколько важно поддержать тех, кто приобретает жилье», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он отметил, что строительные компании повышают стоимость квадратного метра. Для поддержки различных категорий граждан и снижения стоимости жилья из бюджета, по словам губернатора, выделяются большие средства – около 1 млрд рублей.

«Вместе с тем, строительные компании повышают стоимость квадратного метра. По ПФО мы где-то на пятом месте по цене за квадратный метр. Считаю, что это неправильно. Цены должны быть сбалансированы. Поднятие их со сторон строительных компаний такими темпами недопустимо. Минстрой, займитесь этой работой. Давайте подумаем – у нас есть соглашение с руководителями промышленных предприятий, в котором прописано, чтобы ежегодно повышали зарплату сотрудникам. Мы со своей стороны обязуемся поддерживать их во всех отношениях, сопровождать. Что мешает подписать соглашение со строительными компаниями, чтобы такими темпами стоимость квадратного метра не повышали? Я понимаю, что рост будет, но не такими же темпами. Прошу подготовить сравнение с другими регионами за последние три года по стоимости квадратного метра и анализ цен», - сказал Иван Белозерцев.

Он затронул тему переселения граждан из ветхого жилья, подчеркнув, что нельзя допускать, чтобы пензенцев направляли в некачественное жилье.

«Обращаю внимание на это жилищной инспекции, министерства и глав муниципальных образований», - подытожил он.