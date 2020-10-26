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26.10.2020г.
В Пензенской области продлили программу льготной ипотеки

В Пензенской области продлили программу льготной ипотеки

Пн, 26.10.20 09:27
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 октября на оперативном совещании в правительстве сообщил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года по ставке 6,5%.

Глава региона отметил, что программа изначально действовала до 1 ноября 2020 года.

«Прошу глав муниципальных образований обратить на это внимание, довести до граждан через СМИ. Жители региона знают, что постановлением правительства снижена процентная ставка до 3,1%, многие семьи воспользовались этой программой. Она направлена на поддержку граждан при приобретении жилья и поддержку строительной и ряда других отраслей. Как результат, люди могут воспользоваться программой и получить ипотеку по невысокой ставке. Я понимаю, насколько важно поддержать тех, кто приобретает жилье», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он отметил, что строительные компании повышают стоимость квадратного метра. Для поддержки различных категорий граждан и снижения стоимости жилья из бюджета, по словам губернатора, выделяются большие средства – около 1 млрд рублей.

«Вместе с тем, строительные компании повышают стоимость квадратного метра. По ПФО мы где-то на пятом месте по цене за квадратный метр. Считаю, что это неправильно. Цены должны быть сбалансированы. Поднятие их со сторон строительных компаний такими темпами недопустимо. Минстрой, займитесь этой работой. Давайте подумаем – у нас есть соглашение с руководителями промышленных предприятий, в котором прописано, чтобы ежегодно повышали зарплату сотрудникам. Мы со своей стороны обязуемся поддерживать их во всех отношениях, сопровождать. Что мешает подписать соглашение со строительными компаниями, чтобы такими темпами стоимость квадратного метра не повышали? Я понимаю, что рост будет, но не такими же темпами. Прошу подготовить сравнение с другими регионами за последние три года по стоимости квадратного метра и анализ цен», - сказал Иван Белозерцев.

Он затронул тему переселения граждан из ветхого жилья, подчеркнув, что нельзя допускать, чтобы пензенцев направляли в некачественное жилье.

«Обращаю внимание на это жилищной инспекции, министерства и глав муниципальных образований», - подытожил он.

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16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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07.09.2020 14:00
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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