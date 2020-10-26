В Сердобске насмерть сбили пешехода и скрылись

В пензенском УГИБДД рассказали об аварии, в которой погиб 62-летний мужчина.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен мертвый мужчина. Автор ролика заявил, что его якобы сбили сотрудники полиции и скрылись.

В пресс-службе ведомства сообщили, что данная информация является ложной. Было установлено, что сообщение о трагедии поступило на пульт дежурного 25 октября в 6 утра. Очевидец сказал, что в Сердобске на ул. М. Горького неизвестный (предположительно управлявший иномаркой красного цвета) сбил пешехода. Мужчина погиб на месте.

Сотрудники полиции в тот же день установили автомобиль, причастный к ДТП, и водителя – им оказался 28-летний житель Сердобска. По факту трагедии инспекторы проводят проверку.

В ведомстве отметили, что пользователь, который разместил недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях, будет привлечен к ответственности.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных места и убедившись, что машины уступают.