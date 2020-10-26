Беременных пензячек отправляют на дистанционку

26 октября на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о своем решении отправить беременных на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований, министров, членов правительства. Так как есть большой риск заразиться у беременных, Минздравом даны рекомендации максимально ограничить контакты, особенно с людьми, имеющими признаки ОРВИ. В мой адрес продолжают поступать обращения от беременных, чья трудовая деятельность связана с повышенным риском заразиться ковидом. Все беременные женщины, работающие в правительстве Пензенской области, сегодня отправляются на дистанционный режим работы. В связи с этим поручаю всем главам муниципальных образований, руководителям госорганов принять решение по организации дистанционной работы беремен женщин – сотрудниц органов госвласти, подведомственных учреждений, в том числе соцсферы, культуры и так далее», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он поручил юридическому управлению к концу дня направить в муниципальные образования образцы документов.

«Это будет законно. Думаю, работа так же будет идти, женщины могут выполнять ее, находясь дома на дистанционке. До 28 октября прошу эту работу организовать и письменно доложить всех министров и глав муниципальных образований. Обращаюсь к руководителям предприятий – прошу проявить социальную ответственность, понимание и издать такие документы, которые создали бы для беременных условия для дистанционной работы. Даже если работа женщины не связана с этим, все равно можно в обязанности вписать то, что важно для предприятия и можно делать на удаленке», - сказал глава региона.

Модельные правовые акты он поручил разместить на сайте областного минтруда.