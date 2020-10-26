Россиянам объяснили рост числа «ковидоносцев»

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И.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин объяснил, с чем связан рост людей, которые бессимптомно переносят коронавирус.
Как сообщили «Известия», это может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции. Так ученые называют состояние организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его.
«Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию», — рассказал Андрей Васин.
Случаи трех пациентов с толерантностью к коронавирусу уже описали специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине. У этих больных не было симптомов, но вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительных периодов времени.