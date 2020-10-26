Пензенцам предложили поставить в городе откровенную скульптуру кентавра

В Instagram-аккаунте радушного кентавра, который расположился на Фонтанной площади, появился пост с предложением поставить в Пензе новую скульптуру.

«Я уже от многих слышал: «Надо еще кентавров». Вы меня убедили, я не возражаю. Давайте теперь вместе выберем то, что надо, что украсит и вдохновит на еще большие подвиги! Может быть такое?» - написали под публикацией и прикрепили снимок.

На фото изображен откровенный кентавр, прижимающий к себе нагую женщину.

Публикация собрала более 70 лайков и несколько комментариев.