Еще почти 170 пензенцев заболели коронавирусом

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 14 412 случаев заражения коронавирусом. При этом уже 10 520 пациентов вылечились, 170 скончались.

Всего по России выявлено 1 531 224 случая заражения, прирост за сутки составил 17 347 заболевших. 1 146 096 человек выздоровели, 26 269 пациентов скончались.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 29 октября. Пензенцев по-прежнему просят не пренебрегать правилами профилактики для того, чтобы снизить риски заражения.