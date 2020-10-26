Белозерцев о коронавирусе: Переполнены больницы, запредельная нагрузка на медперсонал

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что в настоящее время в регионе ежедневно фиксируется огромное число заболевших.

«Переполнены больницы, перегружены сотрудники первичного звена и те, кто работает в «красной зоне», запредельная нагрузка на медперсонал. До 180 человек может заболеть за сутки. Это очень много. А сколько среди них лиц с тяжелыми заболеваниями, и они направлены в реанимацию, на ИВЛ. У нас кислорода не хватает сейчас, хотя мы проделали огромную работу. Ситуация очень сложная. Александр Никишин [врио министра здравоохранения региона] сказал, что высокая планка по числу заболевших. Слава богу, за 200 не поднимается», - сказал он.

Александр Никишин уточнил, что число госпитализаций составляет от 160 до 180 в день, при том, что число вызовов – от 1500 до 1700.

«Напряженная ситуация в Пензе по госпитализации и тем населенным пунктам, где наибольшее количество населения. Я уже обращался с просьбой рассмотреть вопрос о модернизации корпуса на ул. Гагарина, на прошлой неделе проводка кислорода завершена. На лечении во всех учреждениях 2771 пациент находится, на амбулаторном - ежедневно от 1400 до 1500 пациентов с ковидом. Мы видим, что сейчас больше можем лечить амбулаторно. Среди тяжелых форм преобладает число пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Увеличен расход жидкого и газообразного кислорода. В оказании медпомощи на дому мы увеличили число точек для приема вызовов, в смену 45 точек работает. Рост почти в два раза. Напряженность снялась. Работает 90 человек», - уточнил врио министра.

Губернатор предложил еще неделю посмотреть на развитие ситуации.

«Заболевшие звонят, они переживают, для этого есть очень серьезные основания. Если не отвечают им, это очень плохо. Они не должны ждать по 10-15 минут. Я сам делал контрольные звонки. В течение 3 минут дозванивался. Давайте еще увеличим число операторов, если это требуется. Я в пятницу и субботу делал звонки, оператор мне сказала, что их принимают, звонят участковому врачу, чтобы выехали по месту обращения. Есть случаи, когда по 3-4 дня не выезжают. Почему? Перегружены. А если высокая температура, как быть? Везем в реанимацию и боремся за жизнь. Это проблема», - добавил он.

Иван Белозерцев отметил, что проблем с транспортом не должно быть. Александр Никишин уточнил, что все зависит от радиуса обслуживания. Если дом пациента находится рядом с поликлиникой, то медик может дойти пешком.

«Почему не открываем новые амбулатории в густонаселенных районах? Там, где амбулатория на 1 этаже комплексной застройки находится, там машина не нужна. Если подальше – транспорт нужен. Дайте поручение, чтобы главврач городской поликлиники Владимир Марков проанализировал положение дел», - сказал он.

Александр Никишин добавил, что в настоящее время участковым врачам помогают студенты 6 курса. Иван Белозерцев отметил, что необходимо как можно больше студентов привлекать к этой работе.