Пензенцы обратились к Володину с просьбой помочь в ремонте двух уникальных зданий

Жители Пензы, работники музея и краеведы обратились к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой помочь в ремонте уникальных зданий региона.

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте, на котором размещены проекты Вячеслава Володина.

«Два уникальных здания в Пензенской области могут быть навсегда потеряны. Первый - это объект культурного наследия федерального значения, дом бывшего уездного училища, где учился Виссарион Белинский, а в 1836 году здесь останавливался император Николай I. Здесь целый комплекс зданий, который нуждается в реставрации. Второй объект - дом купца Антюшина, памятник архитектуры», - написали под постом.

Отмечается, что проектно-сметная документация на реставрацию разработана, также получена экспертиза, однако ремонтом никто не занимается.