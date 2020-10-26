Строительство детсада и поликлиники в Спутнике — на контроле

Вместе с главой администрации Пензенского района Сергеем Козиным первый вице-премьер побывал на стройке нового детского сада и детской поликлиники, которые должны быть сданы до конца года.

«Подрядчик выполняет обязательства, которые взял. В рамках нацпроектов у муниципалитета есть обязательства по вводу жилья, а «Термодом» исполняет обязательства по объему строительства ровно также, как и в предыдущие годы. Это позволяет нам каждый год вводить новые социальные объекты, чтобы территория развивалась, а жители Спутника имели возможность получить все необходимые услуги», — подытожил глава района Сергей Козин.

Проверяющие также побывали на стройплощадке новых кварталов Спутника и остались довольны благоустройством, назвав его одним из лучших в России.