Строительство детсада и поликлиники в Спутнике — на контроле

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Строительство важных социальных объектов в Городе Спутнике идет по графику. Готовность представители холдинга «Термодом» продемонстрировали врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву, курирующему вопросы реализации национальных проектов в регионе.
Вместе с главой администрации Пензенского района Сергеем Козиным первый вице-премьер побывал на стройке нового детского сада и детской поликлиники, которые должны быть сданы до конца года.
«Подрядчик выполняет обязательства, которые взял. В рамках нацпроектов у муниципалитета есть обязательства по вводу жилья, а «Термодом» исполняет обязательства по объему строительства ровно также, как и в предыдущие годы. Это позволяет нам каждый год вводить новые социальные объекты, чтобы территория развивалась, а жители Спутника имели возможность получить все необходимые услуги», — подытожил глава района Сергей Козин.
Проверяющие также побывали на стройплощадке новых кварталов Спутника и остались довольны благоустройством, назвав его одним из лучших в России.