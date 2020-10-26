Tele2 зафиксировала рост числа игроков Cyberhero на внеплановых школьных каникулах

Tele2 отметила прирост активных пользователей на киберспортивной платформе Cyberhero в 1,5 раза во время внеплановых школьных каникул 5-18 октября. При этом компания зафиксировала прирост не только юной аудитории, но и игроков в категории 35-44 года.

Киберспортивная платформа Cyberhero зафиксировала прирост активных пользователей и регистраций 5-18 октября, когда школьники ушли на внеплановые каникулы, а студенты вернулись к дистанционному формату обучения. Количество активных пользователей площадки увеличилось на 50%, а регистраций – в 2 раза в сравнении с двумя последними неделями сентября. Самыми популярными дисциплинами стали PUBG (16+), Brawl Stars (12+) и Standoff 2 (16+).

На внеплановых школьных каникулах число пользователей моложе 18 лет и студенческая аудитория приросли примерно в 1,8 раза. Число игроков в категории 24-34 года и 35-44 года увеличилось в 1,5 раза, и только аудитория 45-54 осталась неизменной. Пользователи старше 25 лет в 2 раза больше играют в выходные дни, тогда как школьники и студенты показывают примерно одинаковую динамику в пределах недели. Около 90% пользователей платформы проживает на территории России, остальные 10% распределились среди игроков из Украины, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Cyberhero предлагает игрокам 15 дисциплин. Ежемесячно на платформе проходит более 150 турниров. Tele2 активно развивает формат ладдеров – дуэлей, где игроки сражаются один на один, а самые результативные получают награду. За качеством проведения турниров следят профессиональные судьи, а премиальные игры транслируются на портале Cyberhero, в Youtube, Twitch и в группе соцсети «ВКонтакте».

В апреле 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную гейминговую платформу, которая ориентирована как на профессиональных игроков, так и просто любителей киберспорта. Пользователи могут не только монетизировать свои геймерские навыки, сервис работает и как стриминговая платформа.

Возрастные ограничения на сервис – 16+.