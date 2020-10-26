В России выбрали вуз для подготовки военных полицейских

Российское Министерство обороны определило место подготовки кадров для военной полиции.

Как сообщили «Известия», с 2021 года кадры будет готовить Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ).

Для эксперимента первый набор курсантов на специальность «Применение подразделений военной полиции» прошел в 2017 году. Выпуск «красных беретов» состоится только в 2021-м, однако опыт уже признан успешным. Подготовка офицеров ВП будет проводиться на постоянной основе.

До этого кадры для военной полиции готовили в разных учебных заведениях. В МосВОКУ же курсанты получали следующие специальности: командир мотострелкового взвода, командир пулеметно-артиллерийского взвода, командир взвода охраны. Теперь к ним добавились еще несколько: командир взвода военной полиции, командир дисциплинарного взвода, начальник гауптвахты.