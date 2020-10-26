Сотрудники «Дамате» высадили 1200 сеянцев сосны

Мероприятие прошло 23 октября. Местом проведения акции был выбран участок в селе Кондоль – Ермоловско-Степное участковое лесничество Ахунско-Ленинского лесничества.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие более 80 добровольцев. Они посадили новые лесные культуры на площади около 1,2 га. За один день акции участники высадили около 6 тысяч сеянцев сосны обыкновенной. 1200 саженцев высадили 15 волонтеров «Дамате».

В посадке приняли участие рядовые сотрудники и руководящий состав компании. «Дамате» обеспечила участников мероприятия спецодеждой для проведения посадки, а также организовала их доставку до места проведения.

Стоит отметить, что в настоящее время волонтерское движение активно развивается в «Дамате» и является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития. Дальнейшие инициативы и усилия волонтеров компании будут направлены преимущественно на реализацию различных социальных и экологических акций.

Кроме того, «Дамате» системно реализует политику социальной ответственности и в конце августа 2020 года объявила о начале разработки долгосрочной «Стратегии устойчивого развития». Это комплексная программа с перечнем конкретных мероприятий, которые направлены на улучшение показателей компании в социальной, экологической и экономической сферах.

Напомним, что лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» (0+) проходит с сентября по ноябрь 2020 года в рамках ежегодной Всероссийской осенней акции «Живи, лес!» (0+). В это время проходит ряд мероприятий с участием общественности по посадке леса и уходу за посадками на землях лесного фонда, на землях населенных пунктов, по очистке лесов от мусора, по сбору семян лесных растений, организуются встречи с молодежью, проводятся занятия, публичные лекции, экскурсии и экспозиции, посвященные лесной тематике.