Школьники смогут определиться с будущей профессией с помощью «Ростелекома»

Школьникам помогут определиться с профессией на новом курсе, который появился в цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» .

Все школьники совершают одни и те же ошибки при выборе профессии из-за отсутствия нужной информации. Курс «Моя профессия» от «Ростелекома» создан, чтобы помочь детям правильно выбрать востребованную в будущем профессию.

Эксперты ответят на самые популярные вопросы школьников: кем стать, куда поступать, важен ли диплом, какие специалисты нужны компаниям. Слушатели узнают, как подойти к выбору профессии ответственно и понять, кем же хочется стать в будущем, как быть, если выбор расходится с мнением родителей и что делать, если поступить в вуз не получилось.

Отмечается, что в курсе представлены наиболее популярные и востребованные профессии современности: маркетинг, разработка (IТ) и дизайн. Также в курс входит лекция, посвященная современному рынку труда и его тенденциям.

Например, в видеоуроке по маркетингу ученики узнают, почему каждой компании нужны маркетологи и в каком подразделении маркетинга можно начать свое развитие. Кроме того, эксперты «Ростелекома» поделятся тонкостями программирования, а также расскажут, как уже сейчас начать развиваться в этом направлении.

Востребованность профессионалов в сфере дизайна тоже растет. В видеоуроке арт-директор развенчает мифы о профессии и расскажет, как развить креативность и нужно ли окончить художественную школу, чтобы стать дизайнером.

Стоит отметить, что курс «Моя профессия» будет пополняться новыми актуальными специальностями. Также появится тест на профориентацию, который поможет с выбором карьерного пути в цифровом мире.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности - по ссылке.

Возрастные ограничения – 6+.