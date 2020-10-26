В Кривозерье «буханка» оказалась на боку

В Пензе в Кривозерье днем 26 октября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал две фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что инцидент произошел на «кольце» на улице 40 лет Октября примерно в 14:15. Судя по кадрам, столкнулись «буханка» и универсал. Первая машина завалилась на бок.

«Люди, съезд с «кольца» - только с крайней правой полосы, в противном случае происходит подобное», - написал автор.

Пользователи в комментариях отметили, что многие автолюбители съезжают с кругового движения неправильно. «Там 90% с левой полосы направо едут с умным видом», «В Пензе так по «кольцам» большая часть людей катается», «Обычно такие люди с пеной у рта доказывают, что они правы», - написали подписчики в комментариях.

Нашлись и те, кто решил пошутить над ситуацией. Один из пензенцев отметил, что машина «наелась и спит».

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Кроме того, не стоит отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы. Необходимо входить в повороты медленно, чтобы не попасть в занос на мокром асфальте.