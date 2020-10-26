Николай Котов высказался по поводу перевода беременных пензячек на удаленку

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Депутат Законодательного собрания Пензенской области, председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Николай Котов прокомментировал инициативу губернатора Ивана Белозерцева о переводе беременных жительниц региона на удаленку.
Николай Котов подчеркнул, что это правильное и своевременное решение.
«Обстановка в области серьезная, и, конечно, надеемся, что ситуация будет стабилизироваться, но большой уверенности нет из-за того, как сегодня жители региона относятся к этому вопросу.
Я каждый день встречаюсь с трудовыми коллективами, с представителями профсоюзов - все с пониманием относятся к этому. Я за ужесточение мер, то есть масочный режим и, возможно, перевод сотрудников на удаленку. Сейчас нужно приложить усилия, чтобы сохранить жизни людей и наши трудовые коллективы», - подчеркнул он.
Депутат добавил, что беременные женщины находятся в группе риска, кроме того, в статистике можно увидеть заболевших коронавирусом младенцев, поэтому перевести пензячек на удаленную работу – верное решение.
Напомним, 26 октября на совещании глава региона сообщил о своем решении отправить беременных на дистанционную работу из-за пандемии коронавируса.