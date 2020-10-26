Чистякова об удаленке для беременных: Приятно, когда о будущих мамах заботится власть

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Напомним, глава региона поручил главам муниципальных образований, руководителям госорганов принять решение об организации удаленной работы беременных женщин.
Как сообщает РИА ПО, Ольга Александровна поддерживает данную инициативу.
«Естественно, о будущих мамах надо заботиться. Особенно приятно, когда о них заботится власть», - отметила она.
По словам Ольги Чистяковой, в рамках реализации проекта «Школа материнства» она общается как с будущими мамами, так и с теми, кто готовится к появлению малыша. В настоящее время школа продолжает свою работу, и некоторые занятия проходят дистанционно ради безопасности мам и детей.
«Это особенно важно для беременных, потому что в такой непростой обстановке опасности подвергаются не только мама, но и будущий ребенок. В любом случае, как бы мы ни говорили о том, изучено или нет влияние коронавируса на беременность, лучше перестраховаться. Очень здорово, что такая возможность появилась» - сказала депутат.