Чистякова об удаленке для беременных: Приятно, когда о будущих мамах заботится власть

Депутат Законодательного Собрания региона, руководитель Пензенского регионального отделения Союза женщин России Ольга Чистякова 26 октября высказалась по поводу инициативы губернатора Ивана Белозерцева перевести беременных женщин на дистанционную работу.

Напомним, глава региона поручил главам муниципальных образований, руководителям госорганов принять решение об организации удаленной работы беременных женщин.

Как сообщает РИА ПО, Ольга Александровна поддерживает данную инициативу.

«Естественно, о будущих мамах надо заботиться. Особенно приятно, когда о них заботится власть», - отметила она.

По словам Ольги Чистяковой, в рамках реализации проекта «Школа материнства» она общается как с будущими мамами, так и с теми, кто готовится к появлению малыша. В настоящее время школа продолжает свою работу, и некоторые занятия проходят дистанционно ради безопасности мам и детей.

«Это особенно важно для беременных, потому что в такой непростой обстановке опасности подвергаются не только мама, но и будущий ребенок. В любом случае, как бы мы ни говорили о том, изучено или нет влияние коронавируса на беременность, лучше перестраховаться. Очень здорово, что такая возможность появилась» - сказала депутат.