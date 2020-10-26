Медик сообщил о новой возможной пандемии

Невролог Вера Пшеничникова сообщила, что возможна новая пандемия, с которой нужно бороться. Она связана с дефицитом магния, отметил телеканал «360» со ссылкой на сайт радиостанции «Говорит Москва».

По словам медика, проверить содержание магния в организме человека очень трудно.

«Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться. Анализ на магний взять крайне тяжело, поэтому проверить не можем», - сказала Вера Пшеничникова.

Она посоветовала принимать витамины и соблюдать особую диету для восполнения магния. Это вещество безопасно для организма, и пить его можно несколько месяцев, курсами. При этом существует много схем его приема*.

*Стоит отметить, что любые препараты можно принимать только после назначения врача.