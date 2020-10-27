Мэр Пензы Андрей Лузгин в прямом эфире ответит на вопросы жителей

Наболевшие проблемы с горожанами в прямом эфире в ближайшую среду, 28 октября, обсудит глава администрации Пензы Андрей Лузгин. Свои вопросы можно оставить уже сейчас «ВКонтакте
» в группе «Пензенская область» или в Instagram в личном аккаунте мэра.
В этих же социальных сетях, 28 октября в 12 часов дня, начнется онлайн-трансляция. Для общения будут отобраны самые актуальные темы. О необходимости проведения подобных встреч в виртуальном пространстве не раз говорил губернатор, который сам регулярно проводит такие акции. Он же не однократно отмечал, что на жалобы людей через интернет отклик чиновников должен быть таким же, как и на официальные заявления, сообщает телеканал «Экспресс
».
Видео предоставлено телеканалом.