В Пензе бизнесменов научили продвижению товаров за рубежом

В инновационном бизнес-инкубаторе Пензы состоялся семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». На нем представителям малого и среднего бизнеса рассказали, как продать товар за рубежом.

Мероприятие проходило в рамках «Школы экспорта» АО «Российский экспортный центр». Семинар проводила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Александра Бессонова. Участники рассмотрели основные элементы маркетингового планирования, продукты группы Российского экспортного центра (РЭЦ), а также ряд других тем в формате мини-лекций бизнес-программы.

Спикер пояснила, что учебно-практическое занятие рассчитано на «малышей» в сфере экспортного маркетинга. Неслучайно основная задача семинара состояла в том, чтобы доступным языком объяснить участникам особенности продвижения товара на внешнем рынке.

«С точки зрения РЭЦ, экспорт — это просто. Если у компании есть хороший продукт, то единственное, что остается, — его классно упаковать. Поэтому наша задача состоит не в том, чтобы заглушить терминами бизнесменов, а в том, чтобы дать интересные и доступные для понимания практические советы по вопросу экспортного маркетинга», — рассказала Александра Бессонова.

Представители пензенских компаний поделились впечатлениями от мероприятия и пояснили, что запомнили много полезной информации, даже несмотря на то, что тема экспортного маркетинга для них новая.

Участница программы Юлия Власова сообщила, что компания, которую она представляет, пока что не опытная в сфере экспорта. Предприятие планирует поставлять свою продукцию в Казахстан, но для того, чтобы это успешно осуществить, необходимо набраться знаний.

«На сегодняшнем семинаре я узнала очень много полезной информации. Например, какие документы нужно готовить, чтобы продать товар за границей, или на что важно обращать внимание в вопросе стратегии ценообразования», — рассказала девушка.

В рамках семинара «Маркетинг как часть экспортного проекта» участники выполняли и практические задания.

«Объединившись в группы, мы прорабатывали стратегии продвижения товаров и определяли преимущества тех продуктов, которые выбрали заранее. Выявляли их по следующим критериям: уникальность, ценность для потребителя, неповторимость, правдоподобность, привлекательность и другим отличительным признакам», — рассказал участник семинара.

Всего в рамках бесплатной программы «Школы экспорта» РЭЦ (18+) запланировано провести 11 семинаров, на которых специалисты подробно осветят различные сферы экспорта.