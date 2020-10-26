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26.10.2020г.
В Пензе бизнесменов научили продвижению товаров за рубежом

В Пензе бизнесменов научили продвижению товаров за рубежом

Пн, 26.10.20 16:00
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В инновационном бизнес-инкубаторе Пензы состоялся семинар «Маркетинг как часть экспортного проекта». На нем представителям малого и среднего бизнеса рассказали, как продать товар за рубежом.

Мероприятие проходило в рамках «Школы экспорта» АО «Российский экспортный центр». Семинар проводила руководитель регионального Центра поддержки экспорта Александра Бессонова. Участники рассмотрели основные элементы маркетингового планирования, продукты группы Российского экспортного центра (РЭЦ), а также ряд других тем в формате мини-лекций бизнес-программы.

Спикер пояснила, что учебно-практическое занятие рассчитано на «малышей» в сфере экспортного маркетинга. Неслучайно основная задача семинара состояла в том, чтобы доступным языком объяснить участникам особенности продвижения товара на внешнем рынке.

«С точки зрения РЭЦ, экспорт — это просто. Если у компании есть хороший продукт, то единственное, что остается, — его классно упаковать. Поэтому наша задача состоит не в том, чтобы заглушить терминами бизнесменов, а в том, чтобы дать интересные и доступные для понимания практические советы по вопросу экспортного маркетинга», — рассказала Александра Бессонова.

Представители пензенских компаний поделились впечатлениями от мероприятия и пояснили, что запомнили много полезной информации, даже несмотря на то, что тема экспортного маркетинга для них новая.

Участница программы Юлия Власова сообщила, что компания, которую она представляет, пока что не опытная в сфере экспорта. Предприятие планирует поставлять свою продукцию в Казахстан, но для того, чтобы это успешно осуществить, необходимо набраться знаний.

«На сегодняшнем семинаре я узнала очень много полезной информации. Например, какие документы нужно готовить, чтобы продать товар за границей, или на что важно обращать внимание в вопросе стратегии ценообразования», — рассказала девушка.

В рамках семинара «Маркетинг как часть экспортного проекта» участники выполняли и практические задания.

«Объединившись в группы, мы прорабатывали стратегии продвижения товаров и определяли преимущества тех продуктов, которые выбрали заранее. Выявляли их по следующим критериям: уникальность, ценность для потребителя, неповторимость, правдоподобность, привлекательность и другим отличительным признакам», — рассказал участник семинара. 

Всего в рамках бесплатной программы «Школы экспорта» РЭЦ (18+) запланировано провести 11 семинаров, на которых специалисты подробно осветят различные сферы экспорта.

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16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
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16.09.2020 13:20
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10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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07.09.2020 14:00
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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22.08.2020 11:50
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