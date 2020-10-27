Белозерцев призвал готовить учителей и детей к двухнедельным каникулам

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«Из 130 тысяч учащихся - 173 больны Covid-19. Три школы и один детский сад закрыты на карантин», - поделился врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.
«Что касается школьных каникул, я предлагаю провести их с 31 октября на две недели. К этому нужно готовиться и готовить учителей, детей. Думаю, это правильно и повлияет на распространение инфекции среди детей», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.