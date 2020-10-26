В Кузнецком районе из-за горящего сарая может пострадать жилой дом

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Подписчик группы соцсети «ВКонтакте» выложил фото, на котором видно густой дым. По его словам, горят несколько гаражей.
В ведомстве пояснили, что 26 октября в селе Евлашево вспыхнул сарай на ул. Первомайской.
«Есть угроза жилому дому. Работают пожарные подразделения», - пояснили в пресс-службе.
По факту случившегося проводится проверка.
Сотрудники МЧС просят жителей осторожно обращаться с огнем и электроприборами, чтобы не допустить пожара.