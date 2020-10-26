У 15% привившихся вакциной от ковида появились побочные эффекты

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у 15% людей, которых привили от коронавируса вакциной «Спутник V», проявились побочные эффекты.

Об этом ученый рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как нетрудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — цитирует Гинцбурга телеканал «360».

Эксперт назвал такие побочные эффекты, как повышение температуры до 38 градусов, головная боль, покраснение в месте укола и ломота в мышцах.

Напомним, «Спутник V» — российская вакцина от коронавируса, которую создали специалисты Центра имени Гамалеи. В настоящее время препарат проходит пострегистрационные испытания, в которых примут участие 40 тысяч добровольцев. Среди них будут и люди старше 60 лет.