Covid-19. Белозерцев попросил волонтеров расширить работу штаба

«Прошу «Молодую гвардию Единой России» активизировать работу штаба по оказанию помощи гражданам в период распространения коронавирусной инфекции. Особенно эта поддержка важна для людей более старшего возраста. Сейчас для многих из них очень важна самоизоляция и минимальное общение с другими людьми. Я подумаю, как вас поддержать», - отметил он в посте на своей странице в Instagram.

Напомним, 28 сентября Иван Белозерцев обратился к пожилым жителям региона из-за пандемии коронавируса, он порекомендовал им не посещать людные места и пользоваться помощью волонтеров.