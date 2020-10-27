На сцене Пензенского театра юного зрителя состоялась премьера комедии «Горе от ума»

Создатели постарались сделать постановку максимально приближенной к классическому варианту.

В женской гримерке пензенского театра юного зрителя не протолкнуться. Актрисы готовятся к выходу на сцену. Последние штрихи в макияже и прическе, и вот, Софья Фамусова и Лиза словно сошли со страниц произведения Грибоедова «Горе от ума» (12+), осталось только надеть платья. Екатерина Гузеева признается, в образ пришлось вживаться.



«Роль мне досталась очень интересная. Абсолютно противоположная всем, которые я здесь играла. Большинство из них, знаете, лирические такие героини. А это более комичная роль. Играю тут озорную энергичную девчонку», - прокомментировала исполнительница роли Лизы Екатерина Гузеева.

В зале театра - почти аншлаг. И это, не смотря на то, что часть мест остаются пустыми по рекомендации Роспотребнадзора. Кроме того, на протяжении всего времени зрители в масках, только при соблюдении этих требований разрешено давать спектакли.

Дом Фамусовых, 19 век. На сцене противоречивая Софья, рассудительная Лиза, чуткий и искренний Чацкий и, конечно, резкий Фамусов, готовый отправить дочь к тетке, в деревню, в глушь, в Саратов.

«Этот текст - один из самых лучший в русской драматургии. Он вечный и очень современный. Мы учли то, что к нам будут ходить на него старшеклассники, поэтому спектакль достаточно динамичный, несмотря на монологи Чацкого. Мне кажется, даже для юных зрителей это будет интересное зрелище», - отметил художественный руководитель Пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.

Спектакль длится 2,5 часа. Те, кто не смог попасть на премьеру, смогут увидеть его в эту субботу 31 октября. На сцену артисты выйдут в 17:00, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.