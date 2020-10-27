Авторы проекта «Большая губерния» побывали на родине Лидии Руслановой

Во вторник, 27 октября, в эфир телеканала «Экспресс» выйдет специальный выпуск программы «Большая губерния» (16+). Он будет посвящен 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой. Авторы проекта побывали на малой родине великой артистки - в Малосердобинском районе, где попытались разобраться в загадках судьбы легендарной певицы.

Это, пожалуй, самая известная песня легендарной Лидии Руслановой. Вместе с фронтовой концертной бригадой «Валенки» дошагали до Берлина и звучали во время Победного выступления на ступеньках разрушенного Рейхстага. А ведь изначально это цыганская плясовая. Всенародно любимой ее сделала именно наша прославленная землячка.

На малой родине певицы, в Малосердобинском районе, бережно хранят эту реликвию. Хотя о том, что Лидия Русланова родилась в селе Александровка, знают далеко не все поклонники русской народной песни. Да и подлинных вещей великой артистки в местном историко-культурном центре сохранилось немного. Но есть гармошка, под которую она исполняла свои любимые саратовские частушки-страдания. И пластинки, расходившиеся в свое время миллионными тиражами.

«На Курской дуге у меня был ранен отец. Она пела у него в батарее», - рассказал председатель общественной организации «Малосердобинское землячество» Николай Сергеев.

В историко-культурном центре есть и уголок деревенской избы с люлькой, зыбкой и русской печкой. Судя по редким воспоминаниям Лидии Андреевны, сейчас здесь все как в ее детстве.

«Она четыре раза приезжала в Пензу. Знаменитое выступление в 1945 году. Конечно, на всех ее концертах был аншлаг. В Пензе ее помнили и любили», - поделилась член совета Союза краеведов России Владимир Первушкин.

Более подробно о жизни и творчестве Лидии Руслановой, а также о том, как сохраняют память о великой певице на ее родине, вы сможете узнать из программы «Большая Губерния». Она выйдет в эфир канала в день рождения всенародно любимой артистки - 27 сентября. Начало в 18:30, не пропустите, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.