Для пензенской молодежи подготовили бизнес-интенсив

В Пензе 29 октября стартует образовательный проект «Хобби как бизнес». Обучающий интенсив разработан для учеников старших классов школ и студентов колледжей, которые посещают курсы и кружки дополнительного образования в сфере промыслов и ремесел.

В программу входит серия тренингов и мастер-классов, направленных на популяризацию в молодежной среде занятости в сфере народно-художественных промыслов и ремесел, запуска своего дела в этом направлении, сообщают организаторы.

В рамках первого трека «Запуск собственного бизнеса» ребята примут участие в деловой игре, направленной на генерацию бизнес-идей и разработку своего предпринимательского проекта.

Во втором, практическом треке, слушатели программы станут участниками отраслевых мастер-классов на площадках известных пензенских ремесленных мастерских и творческих лабораторий. Творческими направлениями станут: гончарные промыслы, декупаж – создание художественных панно, рисунок.

По итогам обучения участники под руководством бизнес-тренеров и наставников разработают и защитят собственный бизнес-проект, который поможет им коммерциализировать свои навыки и увлечения.

На обучение приглашают подростков от 14 до 17 лет. Чтобы принять участие в программе необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте mbpenza.ru, выбрав в разделе «Календарь мероприятий» курс «Хобби как бизнес».

Запуск образовательного интенсива и первое занятие состоится в 10.00 в Центре культуры и досуга (Пенза, ул. Ленина, 11А).

Интенсив организован Фондом поддержки предпринимательства при поддержке министерства экономики области, Центром поддержки народно-художественных промыслов и ремесел региона в рамках реализации проекта «Популяризация предпринимательства». Соорганизатором выступает администрация Пензы.