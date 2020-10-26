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26.10.2020г.
Для пензенской молодежи подготовили бизнес-интенсив

Для пензенской молодежи подготовили бизнес-интенсив

Пн, 26.10.20 17:57
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В Пензе 29 октября стартует образовательный проект «Хобби как бизнес». Обучающий интенсив разработан для учеников старших классов школ и студентов колледжей, которые посещают курсы и кружки дополнительного образования в сфере промыслов и ремесел.

В программу входит серия тренингов и мастер-классов, направленных на популяризацию в молодежной среде занятости в сфере народно-художественных промыслов и ремесел, запуска своего дела в этом направлении, сообщают организаторы.

В рамках первого трека «Запуск собственного бизнеса» ребята примут участие в деловой игре, направленной на генерацию бизнес-идей и разработку своего предпринимательского проекта.

Во втором, практическом треке, слушатели программы станут участниками отраслевых мастер-классов на площадках известных пензенских ремесленных мастерских и творческих лабораторий. Творческими направлениями станут: гончарные промыслы, декупаж – создание художественных панно, рисунок.

По итогам обучения участники под руководством бизнес-тренеров и наставников разработают и защитят собственный бизнес-проект, который поможет им коммерциализировать свои навыки и увлечения.

На обучение приглашают подростков от 14 до 17 лет. Чтобы принять участие в программе необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте mbpenza.ru, выбрав в разделе «Календарь мероприятий» курс «Хобби как бизнес».

Запуск образовательного интенсива и первое занятие состоится в 10.00 в Центре культуры и досуга (Пенза, ул. Ленина, 11А).

Интенсив организован Фондом поддержки предпринимательства при поддержке министерства экономики области, Центром поддержки народно-художественных промыслов и ремесел региона в рамках реализации проекта «Популяризация предпринимательства». Соорганизатором выступает администрация Пензы.


 
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«Университет-Визит»: аппетит повышается
16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
Когда препараты от коронавируса появятся в пензенских аптеках
23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
Историческое здание закрыли для визитов бродяг
16.09.2020 17:59
Почему контролирующие органы не замечают ночную продажу алкоголя в арбековском магазинчике?
16.09.2020 13:20
Тренер «Зенита» высказался по поводу болезненного поражения от «Дорожника»
10.09.2020 16:40
Участник «Витамина науки» рассказал о головоломках и оценил пензенского кентавра
09.09.2020 15:37
«Зенит» - «Дорожник». Чем запомнилось пензенское «Сурское дерби»
07.09.2020 14:00
Что означает кентавр в центре Пензы и как его создатели относятся к критике
04.09.2020 11:47
Историческое здание в центре Пензы оказалось пристанищем бродяг
31.08.2020 15:41
Пензенские «зенитовцы» и каменские «дорожники» - в борьбе за футбольное флагманство
26.08.2020 16:33
Бездомные сестры. Когда оказавшиеся на улице из-за строительства моста пензячки обретут жилье
24.08.2020 15:43
Воронков сообщил, вернутся ли пензенские школьники к онлайн-обучению после 20 сентября
24.08.2020 12:57
Почему из пензенских аптек исчезли градусники?
22.08.2020 11:50
Такие разные «Лагуны-УОР»
21.08.2020 05:25
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