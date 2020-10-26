В Пензенской области резко возросло число зараженных Covid-19 на 100 тысяч жителей

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19, в Пензенской области за неделю возросло число зараженных коронавирусной инфекцией.

Так, число заболевших на 100 тысяч жителей с 20 по 26 октября выросло с 989,3 до 1 078,3 случаев. Это третий показатель среди субъектов Приволжского федерального округа. На 26 число в области выявлено 14 412 заболевших Covid-19.

Отмечается, что самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом на этой неделе - в следующих регионах ПФО: в Ульяновской области - 1 582,6 случаев на 100 тыс. жителей, в Нижегородской области – 1 222,9. В Татарстане количество выявленных случаев на 100 тыс. населения выросло до 210,6.

Всего в ПФО на 100 тыс. жителей приходится 673,5 заболевших коронавирусной инфекцией.

Чтобы снизить риски заражения, медики призывают граждан соблюдать меры профилактики.