В Пензенской области началась поставка немецких аппаратов ИВЛ

26 октября врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в ходе совещания доложил губернатору Ивану Белозерцеву о поступлении в регион новых аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

«К нам поступили на средства федеральной программы отечественные аппараты ИВЛ в количестве 87 штук фирмы «Авента». Также с сегодняшнего дня началась поставка немецких аппаратов, первая партия уже прибыла в областную больницу им. Бурденко, завтра начинается приемка», - сообщил Александр Никишин.

Он отметил, что в искусственной вентиляции легких в настоящее время нуждаются около 25% пациентов.

«В основном, используются неинвазивные аппараты без использования ИВЛ, когда пациенты просто дышат кислородом», - рассказал врио министра.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что на лекарства для пациентов, переносящих Covid-19 в легкой форме и лечащихся дома, из бюджета выделят 9 млн рублей.