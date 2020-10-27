Счастливые обладатели квартир в ЖК «Квартет» получили от них ключи

Мечта о новом, комфортном современном жилье стала реальностью. На улице Измайлова строители сдали семнадцатиэтажный жилой дом и теперь собственники 265 квартир находятся в предвкушении приятных хлопот.

В первом строении жилого комплекса «Квартет» началась выдача ключей собственникам квартир. Их заранее оповестили, в какой день и час они могут прийти и увидеть свое жилье. В условиях пандемии было сделано все, чтобы не допустить скопления людей. Для новоселов приготовили антисептики, маски и перчатки. А работа менеджеров, инженеров и представителей управляющей компании была организована по принципу «одного окна». Надежность застройщика и гарантия качества, - вот почему Юлия и Андрей Сивишкины остановили свой выбор на предложении компании «Рисан».

«Мы купили квартиру еще два года назад, когда еще был котлован. Все так удивлялись, но менеджер всегда успокаивала: ребята, не волнуйтесь, достроят. Что говорить, справились! Спасибо «Рисан»! Мы верим в эту компанию и всем советуем», - поделились новоселы Юлия и Андрей Сивишкины.

Девиз этого строительного проекта: «Здесь все сложилось как по нотам». «Рисан» позаботился, чтобы жителям было уютно и дома, и во дворе. Тут окажется интересно и комфортно людям всех возрастов.

«Самим новоселам я желаю как можно быстрее сделать ремонт. А для тех, кто еще не успел присоединиться к семье «Квартета», хочу сказать: поторопитесь, потому что мы стартовали с новой четвертой очередью жилого комплекса», - отметила коммерческий директор Ольга Кускова.

Традиционный праздник двора решено провести для новоселов весной. Но, возможно, повод познакомиться появиться у них и раньше. К примеру, встретить вместе Новый год у красивой елки, растущей прямо под окнами, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.