Вертолет пензенской санавиации совершил пятый полет

Доставить больного в федеральные медицинские центры в максимально короткие сроки. Такая задача стоит перед недавно созданной в нашем регионе структурой - санитарной авиацией. В этот понедельник, 26 октября, утром в Москву отправился очередной рейс.

Ранним утром в пензенском аэропорту готовились к отправке необычного рейса. Пассажир на нем всего лишь один, до пункта назначения его сопровождали только бригада медиков. Из нашего города в Москву вылетел борт санавиации. Пациент - молодая девушка, которой предстоит пройти лечение в одной из столичных клиник.

«Данное направление активно развивается в области. Мы вышли на проектную мощность. Практически каждую неделю, даже два раза в неделю, мы будем транспортировать пациентов. У нас создана санавиационная служба на базе «Скорой помощи». Там есть ответственный человек, который занимается судьбой данных больных», - сообщил главный врач пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимир Атякшев.

На создание санавиации в Пензенской области выделено 15 миллионов рублей. Это уже пятый рейс с начала октября. Четыре из них доставили пациентов в Москву, еще один борт отправился в Нижний Новгород. Для того, чтобы следить за состоянием больного в ходе полета, специальную подготовку прошли 20 медиков. По словам врачей, главное преимущество вертолетов - скорость.

В ближайшее время, кроме рейсов в федеральные медицинские центры, планируется организовать авиасообщение и внутри региона. В отдаленных районах появятся вертолетные площадки, с которых можно будет быстро доставлять пациентов в областной центр, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.