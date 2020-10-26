Для пензенцев с легкой формой ковида сформируют перечень бесплатных лекарств

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 26 октября поручил региональному минздраву сформировать и утвердить перечень лекарств для больных коронавирусом в легкой форме.
«Я считаю, что данные лекарственные препараты необходимо приобрести за бюджетные средства, по назначению врачей бесплатно выдавать заболевшим гражданам. Что это нам даст? Во-первых, мы без промедления начнем проведения терапии – люди сразу будут принимать эффективные лекарства под наблюдением врачей. Во-вторых, обеспечение бесплатными лекарствами больных с COVID-19 на дому поможет нам избежать «утяжеления» пациентов и госпитализации, а, следовательно, и серьезных последствий для здоровья», - уточнил он.
Иван Белозерцев потребовал реализовать решение в самое ближайшее время, сообщили в пресс-центре облправительства. Поскольку ноябрь-декабрь – это важнейшие месяцы с точки зрения эпидситуации, которая нуждается в стабилизации.
Напомним, глава региона поручил выделить из бюджета области 9 млн рублей на приобретение лекарств для коронавирусных больных, которые заболели в легкой форме и могут лечиться в домашних условиях.