«Экспресс» выпустит фильм-концерт к 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой

К 120-летию со дня рождения советской певицы, заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой телеканал «Экспресс» подготовит фильм-концерт «Наша Русланова» (12+).

Фильм-концерт «Наша Русланова» — это повествование о жизни великой советской артистки Лидии Андреевны Руслановой, подарившей людям такие музыкальные композиции, как «Валенки», «Катюша» и другие песни из «колыбели» советского прошлого наших бабушек и дедушек, мам и пап. К 120-летию со дня рождения народной певицы съемочная группа телеканала отправилась на Родину знаменитой артистки, где находится единственный в России историко-культурный центр ее имени.

Корреспондент телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова написала сценарий для фильма-концерта. Она рассказала, что во время работы над материалом испытала трудности в изучении биографии Лидии Руслановой, поскольку она крайне богата и местами неоднозначна.

«В ее биографии было много интересных, порой мистических историй. Например, современники рассказывали, что поклонники ради нее останавливали поезд, чтобы встретиться с ней взглядом. Таких подробностей было много, и я очень долго думала, включать их в сценарий или нет», — пояснила журналист.

Автор сценария добавила, что большую поддержку в подготовке фильма-концерта оказали пензенские краеведы, которые развеяли миф о месте рождения Лидии Руслановой.

«Надеюсь, что наш фильм станет открытием того факта, где родилась Лидия Русланова. Многие ее поклонники наверняка не знали, что ее Родина — это село Александровка Малосердобинского района Пензенской области, а не Чернавка, как это указано в открытых источниках», — добавила она.

В сценарий фильма вошли 11 песен из творческой биографии советской артистки. Концертная программа начинается с композиции «На улице дождик», а завершается самой известной плясовой песней «Валенки».

«Певцы Пензенской области будут исполнять композиции, которыми прославилась Лидия Андреевна. Некоторые из них коснутся фактов ее непростой судьбы, о которых в фильме подробно повествуется», — добавил генеральный продюсер ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Павел Прохоренков.

В фильме-концерте также представлены отрывки из выступлений Лидии Руслановой. По словам журналиста Ольги Сайгановой, это хорошая возможность для старшего поколения послушать музыку своей молодости в таком варианте, в котором они ее смогли полюбить.

«Лидия Русланова для всех нас — это душа русской песни, по-настоящему народная певица на все времена. В Пензенской области ее именем дорожат особо, ведь Лидия Андреевна — наша землячка. Простая женщина, с истинно русским характером, талантливая от природы и закаленная самой жизнью. Она — вселенная! Она — эпоха! В составе концертных бригад Русланова пела солдатам Первой мировой, гражданской и финской войн. А в Великую отечественную «гвардии народная» певица вместе с нашими войсками дошла до Берлина, и 2 мая 1945 года пела у стен еще дымившегося Рейхстага. Царица и крестьянка, величественная и в то же время очень близкая каждому, одаренная неповторимым голосом, равного которому не нашлось до сих пор», — выразил слова восхищения советской артистке губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Имя Лидии Андреевны Руслановой для Пензенской области - не только исключительно значимое, но и сердечно-дорогое. Для всех любителей фольклора, от мала до велика, она была и остается неповторимой и любимой артисткой, а ее исполнение народных песен — эталонным», — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.