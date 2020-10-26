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26.10.2020г.
«Экспресс» выпустит фильм-концерт к 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой

«Экспресс» выпустит фильм-концерт к 120-летию со дня рождения Лидии Руслановой

Пн, 26.10.20 18:00
Просмотров: 237
К 120-летию со дня рождения советской певицы, заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой телеканал «Экспресс» подготовит фильм-концерт «Наша Русланова» (12+).

Фильм-концерт «Наша Русланова» — это повествование о жизни великой советской артистки Лидии Андреевны Руслановой, подарившей людям такие музыкальные композиции, как «Валенки», «Катюша» и другие песни из «колыбели» советского прошлого наших бабушек и дедушек, мам и пап. К 120-летию со дня рождения народной певицы съемочная группа телеканала отправилась на Родину знаменитой артистки, где находится единственный в России историко-культурный центр ее имени.

Корреспондент телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова написала сценарий для фильма-концерта. Она рассказала, что во время работы над материалом испытала трудности в изучении биографии Лидии Руслановой, поскольку она крайне богата и местами неоднозначна.

«В ее биографии было много интересных, порой мистических историй. Например, современники рассказывали, что поклонники ради нее останавливали поезд, чтобы встретиться с ней взглядом. Таких подробностей было много, и я очень долго думала, включать их в сценарий или нет», — пояснила журналист.

Автор сценария добавила, что большую поддержку в подготовке фильма-концерта оказали пензенские краеведы, которые развеяли миф о месте рождения Лидии Руслановой.

«Надеюсь, что наш фильм станет открытием того факта, где родилась Лидия Русланова. Многие ее поклонники наверняка не знали, что ее Родина — это село Александровка Малосердобинского района Пензенской области, а не Чернавка, как это указано в открытых источниках», — добавила она.

В сценарий фильма вошли 11 песен из творческой биографии советской артистки. Концертная программа начинается с композиции «На улице дождик», а завершается самой известной плясовой песней «Валенки».

«Певцы Пензенской области будут исполнять композиции, которыми прославилась Лидия Андреевна. Некоторые из них коснутся фактов ее непростой судьбы, о которых в фильме подробно повествуется», — добавил генеральный продюсер ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс» Павел Прохоренков.

В фильме-концерте также представлены отрывки из выступлений Лидии Руслановой. По словам журналиста Ольги Сайгановой, это хорошая возможность для старшего поколения послушать музыку своей молодости в таком варианте, в котором они ее смогли полюбить.

«Лидия Русланова для всех нас — это душа русской песни, по-настоящему народная певица на все времена. В Пензенской области ее именем дорожат особо, ведь Лидия Андреевна — наша землячка. Простая женщина, с истинно русским характером, талантливая от природы и закаленная самой жизнью. Она — вселенная! Она — эпоха! В составе концертных бригад Русланова пела солдатам Первой мировой, гражданской и финской войн. А в Великую отечественную «гвардии народная» певица вместе с нашими войсками дошла до Берлина, и 2 мая 1945 года пела у стен еще дымившегося Рейхстага. Царица и крестьянка, величественная и в то же время очень близкая каждому, одаренная неповторимым голосом, равного которому не нашлось до сих пор», — выразил слова восхищения советской артистке губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Имя Лидии Андреевны Руслановой для Пензенской области - не только исключительно значимое, но и сердечно-дорогое. Для всех любителей фольклора, от мала до велика, она была и остается неповторимой и любимой артисткой, а ее исполнение народных песен — эталонным», — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

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16.10.2020 15:04
«Я не касаюсь политики даже десятиметровой палкой». Интервью с Анатолием Скляренко
14.10.2020 05:29
Жители Мичурино несколько дней боролись с подступающим к домам огнем
09.10.2020 12:26
«Арепливир», «Арбидол» или витамины - что реально спасает от Covid-19. Интервью с главврачом КИМа
09.10.2020 10:10
В Пензе онкобольные погорельцы перед зимой остались без жилья
08.10.2020 19:00
Жизнь после коронавируса. Реальные истории переболевших пациентов
02.10.2020 10:34
В Пензе жители дома собирают вещи с помойки, чтобы согреться в зиму
29.09.2020 16:47
Готовы ли пензенцы покупать препараты от коронавируса по «бешеным» ценам?
26.09.2020 11:12
«Динамо», «Локомотив», «Ростов». Где сейчас бывшие игроки пензенского «Зенита»
25.09.2020 05:15
В Пензе заканчивают реконструкцию скверов. Фото
24.09.2020 11:07
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23.09.2020 18:00
Налепили: жители Пензы не оценили ремонт лестницы на улице 8 Марта
22.09.2020 18:09
«Здесь был Вася». Вандалы снова уродуют набережную
22.09.2020 13:43
На старте «Дизель» приятно удивляет
22.09.2020 12:58
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16.09.2020 17:59
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16.09.2020 13:20
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10.09.2020 16:40
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09.09.2020 15:37
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31.08.2020 15:41
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26.08.2020 16:33
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24.08.2020 15:43
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24.08.2020 12:57
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