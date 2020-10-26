В ПГУ для молодых профессионалов открыли пять мастерских

Как сообщили в пресс-центре облправительства, вуз стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ по созданию пяти мастерских по направлению «Информационно-коммуникационные технологии». Благодаря этому студенты могут принять участие в разработке компьютерных игр, мультимедийных и мобильных приложений, создании проектов виртуальной реальности в мастерских.

Сумма гранта составила более 43 млн рублей, софинансирование из регионального бюджета – 32 млн рублей.

Глава области поблагодарил руководство ПГУ, его сотрудников и студентов за проделанную работу. Он отметил, что в мастерских будут проходить стажировки, демонстрационные экзамены, квалификационная аттестация.

«К 2024 году в Пензенской области должно быть открыто 50 профильных мастерских. Так, в ноябре на базе Сердобского многопрофильного техникума появятся еще пять мастерских сельскохозяйственного профиля: агрономия, биотехнология, ветеринария, сити-фермерство и эксплуатация сельскохозяйственной техники», - сказал он.

Иван Белозерцев поручил провести встречу совета ректоров вузов Пензенской области, чтобы руководители других учебных заведений могли перенять положительный опыт ПГУ.

Мастерские были открыты в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ.