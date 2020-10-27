В Пензе обсудили, как остановить рост числа зараженных Covid-19

За последние сутки диагноз Covid-19 поставлен 169 жителям области. Стало известно также о смерти еще двух человек. С болезнью не справились женщины 52 и 65 лет. О том, как остановить рост числа зараженных, говорили 26 октября на совещании у губернатора. На нем было озвучено сразу несколько важных решений, связанных со сложившейся эпидобстановкой.

Нагрузку, которая легла сейчас на медперсонал пензенских больниц, на совещании в областном правительстве называют запредельной. Ежедневно в регионе принимают свыше полутора тысяч вызовов, число госпитализаций доходит до 180 в сутки. В клиниках сейчас находится 2771 пациент, на амбулаторное лечение ежедневно направляют еще более тысячи человек с подтвержденным коронавирусом. Иван Белозерцев принял решение выделить из областного бюджета около девяти миллионов рублей на приобретение лекарств для тех, кто переносит инфекцию в легкой форме. С 1 ноября необходимые препараты можно будет получить бесплатно. Кроме того, губернатор призвал глав муниципалитетов ежедневно анализировать, насколько аптеки обеспечены антибиотиками и противовирусными.

«Это чтобы не повышалась их стоимость. На это обращает внимание и президент. Мы должны осуществлять контроль и мониторинг. Чтобы частные лавки и аптечные киоски не продавали по такой цене, по которой хотят», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Минздрав Российской Федерации рекомендовал женщинам в положении исключить контакты с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. В связи с этим глава региона призвал руководителей предприятий и организаций проявить социальную ответственность и перевести беременных на удаленную работу.

«Все это можно сделать, даже если работа женщины связана с хозяйственной отрасли, мы можем вписать, что важно для предприятия, и она будет выполнять эту работу. Этим мы сохраним и внесем свой вклад в поддержку материнства, сохранения здоровья будущего ребенка», - сказал Иван Белозерцев.

На совещании также напомнили, что во всех школах региона продолжительность каникул увеличена на неделю. В 2020 году отдыхать учащиеся будут с 31 октября по 14 ноября, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.