Иван Белозерцев посетил мастерскую по разработке компьютерных игр и приложений

В Пензе будет больше профессиональных программистов. О том, что такая специальность востребована говорит тот факт, что в 2019 году направление включили в национальный чемпионат «WorldSkills Russia». Готовиться к нему наши юноши и девушки станут в самых современных условиях, которые 26 октября оценил губернатор.

«Пока это простецкая игрушка, в которой катается шарик. А так, ее можно дополнить, создать какие-нибудь грибочки, которые подбираются или добавить кого-то, чтобы он следовал за тобой», - пояснил студент многопрофильного колледжа ПГУ Вадим Туласов.

Студент многопрофильного колледжа ПГУ Вадим Туласов тестирует новую программу. Выйти на более высокий уровень будущим IT-специалистам позволила инновационная мастерская «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

«Ребята уже разрабатывают игры на основе платформы Unity. Она требует больших ресурсов, и те компьютеры, которые были раньше, они нам не позволяли использовать эту платформу. Сейчас она востребована на рынке труда», - рассказала заведующая мастерской разработки игр и мультимедийных приложений Элиза Зубриянова.

Кроме того, в колледже оборудовали лаборатории для работы по таким направлениям, как: «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Машинное обучение и большие данные», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» и «Разработка мобильных приложений». На оснащение мастерских потратили средства гранта, выигранного в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом Российской Федерации, - это свыше 37 миллионов рублей.

Осмотрев многофункциональный центр, губернатор отметил: подобная модернизация позволит снизить дефицит в высококвалифицированных специалистах на предприятиях региона, которые работают в сфере IT-технологий,

«Мы создали уже больше десяти лабораторий по Пензенской области. До конца 2024 года их будет 52. В 2020-ом в Сердобске мы запустим еще пять современных лабораторий с направлением подготовки «Сельское хозяйство», что сегодня нам тоже необходимо», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Еще одно преимущество мастерских — возможность обучения в малочисленных группах и даже индивидуально, а значит качество подготовки повысится. Посещать этот центр помимо учащихся колледжа смогут студенты пензенского госуниверситета, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.